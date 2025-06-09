Ters yöne girmek pahalıya patladı
Bartın-Karabük yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücüye 15 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu.
Karabük istikametinden Bartın'a otomobiliyle seyir halinde olan O.U., sıkışan trafikte önündeki araçları geçmek için ters yöne girdi.
Dün akşam saatlerinde yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, polis ekipleri sürücüyü tespit etti.
Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücü O.U.'ya 15 bin 587 TL de idari para cezası kesildi.
Sürücü hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.
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