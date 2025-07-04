Tersanede üzerine vinç düşen işçi öldü
Yalova'da tersanede çalışan bir işçi, üzerine vinç düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Yalova'nın Altınova ilçesinde Tersaneler Bölgesi'ndeki Sefine Tersanesi'nde meydana gelen iş kazasında, pistonu boşalan vincin üzerine düştüğü Kadir Atalay (22), olay yerinde hayatını kaybetti.
Vincin altından çıkartılan genç işçinin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay'ın evli ve 6 aylık bebeği olduğu öğrenildi.
İş kazasıyla ilgili tahkikat sürüyor.
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