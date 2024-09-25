Tersaneler bölgesindeki yat atölyesinde yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yat atölyesinde çıkan büyük yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Tersaneler bölgesindeki yat atölyesinde yangın

Gece saatlerinde Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkii Tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmede yangın çıktı.
İşletmenin yat mobilyalarını ürettiği atölyede çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

esnasında atölye içerisinde patlama sesleri de duyuldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Alevler, büyüyerek ormanlık alana da sıçradı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Ekipler, atölyenin dört bir yanından alevlere müdahale etti.

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan atölyede bir süre sonra yıkıldı. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

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