Tersanede iş kazası: Yaralanan işçi kurtarılamadı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede iş kazası yaşandı. İskelenin altında kalan Yusuf Gümüş isimli işçi yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Gümüş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtularılamadı.

Tersanede iş kazası: Yaralanan işçi kurtarılamadı

’nın Altınova ilçesinde üzerine iskele devrilen tersane işçisi yaşamını yitirdi.

Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi’nde çalışan Yusuf Gümüş’ün (23) üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele devrildi.

Ağır yaralanan Gümüş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gümüş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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