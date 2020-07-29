Terviye günü hangi gün? Terviye günü ne demektir? (Zilhicce ayı 2020)

Zilhicce ayı, İslam aleminin takip ettiği dini dönemler arasında yer alıyor. Sekizinci günü terviye, dokuzuncu günü arefe olarak bilinen bu gün, içerisinde Kurban Bayramını da barındırıyor.

2020 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zilhicce ayı 22 Temmuz’da başlayacak ve 3 Ağustos’a kadar devam edecek. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutuluyor. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geliyor.



TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin sekizinci günüdür. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.



Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.

Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü



3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

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