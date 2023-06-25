Terviye günü ne zaman? İşte 2023 terviye günü tarihi

Yevm-i Terviye (Terviye günü) Zilhicce'nin 8'nci günüdür. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir. İşte, 2023 terviye günü tarihi...



2023 TERVİYE TARİHİ



Zihilce ayının 8. Günü olan terviye günü bu yıl 26 Haziran gününe denk gelecek.



TERVİYE NE DEMEK?



Terviye, TDK sözlüklerine göre ‘’düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak’’ anlamına gelir.



TERVİYE GÜNÜNÜN ÖNEMİ



Hac ibadetinin yapıldığı ay olan Zihilce aynın, 8. günü Terviye günüdür. Arife gününden bir önceki gün olan Terviye gününde oruç tutanın, bazı hadis-i şeriflere göre 1 yıllık günahları silinir.

