Terzilerde seçim yoğunluğu

NTV- Tuana Çiftçi

Terzilerde son günlerde her zamankinden farklı bir yoğunluk var.

Seçime kısa bir süre kala milletvekili adayları takım elbise diktirmek için terzilerin yolunu tutuyor.

Şehir dışında olan adaylar için terziler günübirlik gidip ölçü alıyor.

ADAYLAR EN ÇOK LACİVERT VE SİYAH TAKIM ELBİSE TERCİH EDİYOR

Terziler ise yoğunluklarının olduğunu dile getirirken siparişleri yetiştirmek için sabah 07.30'dan 22.30'a kadar çalıştıklarını belirtiyorlar.

Terzi Mehmet Yılmaz, adayların daha çok mono yaka ve kırlangıç yaka kruvaze seçtiklerini ifade ederken füme, siyah ve lacivert renk kumaşların tercih edildiğini söyledi.

25 BİNDEN BAŞLIYOR

Özel dikim takım elbiselerin fiyatları kumaşın kalitesine göre değişirken ortalama fiyatlar 25 bin lira ila 100 bin lira arasında seyrediyor.

İstanbul Terziler Odası Başkanı Turan Aydoğdu ise terzilere yoğun talep olduğunu ancak çalışacak elaman bulmanın zorluğundan bahsetti.

Elaman sıkıntısının büyük olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Bizim usta terzilermizin okullara meslek liselerine atanarak oradan çocuklara terziliği öğretmemiz lazım." diye konuştu.