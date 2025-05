Terzili Göleti'nde balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyündeki Terzili Göleti'nde çok sayıda ölü balık gören köy sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme başlattı.

SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ



Köy sakinlerinden Aydın Poyraz, gölet suyunun renginin değiştiğini ve balık ölümlerinin dikkat çekici boyuta ulaştığını belirtti.



Balık ölümlerinin her hafta olduğunu ileri süren Poyraz, "Suyun berraklığı gitmiş. Bu çok üzücü bir durum. Ben bunu yapanları kınıyorum, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi. Poyraz, balık ölümlerine çevredeki bir hayvan çiftliğinden bırakılan atıkların neden olduğunu iddia etti.

"GÖLET ADETA CAN ÇEKİŞİYOR"

Mehmet Parlak ise hayvanların su ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan göletin durumunun her geçen gün kötüleştiğini belirterek, "Balıklar ölmüş, gölet adeta can çekişiyor. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.