Teşhircilikle suçlanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a beraat

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yargılandığı teşhircilik davasında beraat etti.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katıldı.



Kendisine söz verilen sanık Merve Taşkın, beraatini talep etti.



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Taşkın hakkında müstehcen görüntülerini Instagram'da ve yurt dışı merkezli bir internet sitesinde yayınlayarak üzerine atılı müstehcenlik suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldığını belirtti.

Mütalaada, belirli bir bilimsel, artistik değeri bulunmayan, salt cinsel istekleri ve dürtüleri istismar ederek belirli bir kazanç sağlama amacı taşıyan ürünlerin müstehcen olarak kabul edilebileceği belirtildi.

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"MÜSTEHCENLİK YOK"



Dosyaya yansıyan görüntülerde sanığın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videoların bulunmadığı belirtilerek görüntülerin müstehcen nitelik taşımadığı kaydedildi.



SUÇ UNSURLARI OLUŞMADI



Bu nedenle suçun unsurlarının oluşmadığını belirten savcı, sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.



Sanık ve avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirttiler. Mahkeme, "Müstehcenlik" suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın'ın beraatine karar verdi.



Duruşma çıkışında avukat Feyza Altun basın mensuplarının soruları üzerine, "Bu çok önemli bir karardı. Çünkü Türkiye'de özellikle kadınların giyimine kuşamına ve yaşam biçimine saldırı niteliğindeki bu dava lehimize sonuçlandı." dedi.



3 YILA KADAR HAPİS



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Merve K. isimli kişinin, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın Instagram hesabı üzerinden teşhircilik yaparak, müstehcen fotoğraflar paylaştığı yönünde şikayetçi olduğu belirtildi.



Şikayet üzerine ifadesi alınan Merve Taşkın'ın fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, müstehcen içerikli olduğunu düşünmediğini söylediği de iddianamede yer aldı.



Merve Taşkın beraat kararını avukatına sarılarak kutladı.

Merve Taşkın hakkında, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



"TAKİPÇİ SAYIMI ARTIRMAK İÇİN YAPTIM"



Bir önceki celseye katılan Merve Taşkın savunmasında, "Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı artırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen ve müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların, müstehcen olduğunu düşünmüyorum" demişti.