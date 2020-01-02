TESK Başkanı Palandöken: Etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı

Son yıllarda etil alkol üretiminin ve ithalatının rekor seviyede arttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evde alkollü içki yapımı, etil alkol üretim ve ithalatı, kaçak alkollü içki üretimi son dönemlerde bir hayli arttı. Öyle ki etil alkol üretim ve ithalatı son 5 yılda yüzde 166 artarken, ilk 8 ayda emniyet birimleri tarafından 267 bin 102 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Son 7 senede en çok tüketilen 5 alkollü içkinin her birinden alınan ÖTV yüzde 200 ile yüzde 300 arasında artış gösterdi. Dolayısıyla vergi ve fiyat artışları, etil alkole internet ve sosyal mecralar üzerinden hızla ve kolayca ulaşılabilmesi gibi nedenler, sahte alkollü içki ve evde alkollü içki yapımını artıran en önemli etkenler arasında” diye konuştu.



“İNTERNET VE SOSYAL MECRALARDA ETİL ALKOL SATIŞI DENETLENMELİ”



İnternetten ve dışarıdan etil alkole çok kolay ulaşılabildiğini belirten Palandöken, “Sahte içki üretimi ve evde alkollü içki yapımının artması maalesef hem vatandaşın sağlığını, hatta canını ve devletin vergisini kaybetmesine neden olurken, esnafın da satışlarını düşürüyor. Bunun önüne geçmek için öncelikle sosyal mecralardan çok hızlı ve kolay ulaşılabilen etil alkolün satışları denetim altına alınmalı. Etil alkol ithalatına sınırlama getirilmeli. Evde alkol yapımını açık açık anlatan ve özendiren videolu anlatımlar kaldırılmalı. Bununla birlikte Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik güncellenmeli. ‘Etil alkolün piyasaya arzı’ maddesine ‘üretim ruhsatına sahip tesisler’ ibaresi ve cezalarla ilgili maddeye ise ağır yaptırımlar içeren cümleler eklenmeli. İnsanların sağlığını tehlikeye atan, devleti milyarlarca vergi kaybına uğratan bu sahte alkollü içki yapımının önüne geçmek için en önemli kriter denetimlerin sıklaştırılması ile yaptırımların ağırlaştırılmasıdır” dedi.