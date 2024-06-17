TESKİ 17 Haziran su kesintisi programı: Tekirdağ Çerkezköy'de sular ne zaman gelecek?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Çerkezköy'ün bazı bölgelelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, planlı kesinti programını inceliyor. Peki, Tekirdağ Çerkezköy'de sular ne zaman gelecek?

TESKİ 17 Haziran su kesintisi programı: Tekirdağ Çerkezköy'de sular ne zaman gelecek?

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) planlı kesinti programını paylaştı. Programa göre, Çerkezköy, Malkara, Çorlu, Ergene ilçelerine belirli saat aralığında su verilemeyecek.  

TESKİ 17 Haziran su kesintisi programı: Tekirdağ Çerkezköy'de sular ne zaman gelecek? - 1

Yapılan açıklamada; "Su kesintisi / Arıza onarımı tamamlandıktan sonra suyun abonelere ulaşması ev veya iş yerlerinin konumuna ve arızanın boyutuna bağlı olarak bir kaç saat kadar farklılık gösterebilir." denildi.

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