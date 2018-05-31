Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yeri kiralarındaki stopaj vergisinin kaldırılması gerektiğini belirterek, "Kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mülk sahibi değil, esnaf ödemiş oluyor" ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, stopaj vergisinin esnafın omzuna yük bindirdiğini bildirdi.



İş yeri kiralarındaki stopaj vergisinin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Kira gelirinden doğan vergiyi, kira gelirini elde eden mülk sahibi değil, esnaf ödemiş oluyor. Bu da hem haksız bir düzen oluşturuyor hem de esnafın kazancını buharlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, kira sözleşmesi yapılırken esnafın iş yeri sahiplerinin isteklerini kabul etmek zorunda kaldığına işaret ederek, net kira üzerinden belirlenen kira sözleşmesiyle verginin esnafta kaldığını aktardı.

"ADALETSİZ BİR DÜZEN"



Stopaj vergisinin adaletsiz bir düzen olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:



"30 bin lirayı aşan kira gelirlerinde iş yeri sahipleri beyanname vermek zorunda. Beyanname veriyor fakat vergiyi esnaf ödüyor. İş yeri sahibi vergiyi esnafın ödemesine rağmen iadesini de kendisi alıyor. Stopaj vergisi bu noktada tamamen adaletsiz ve çarpık bir sistem halini almıştır. Bu düzenin değiştirilmesi, esnafın üzerindeki yükün alınması ve stopaj vergisinin kaldırılması gerekiyor. Bu vergi kaldırılarak esnafa bir ayrıcalık istemiyoruz, yalnızca haksızlığın giderilmesini bekliyoruz."

