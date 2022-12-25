TESK'ten yılbaşı alışverişi uyarısı

Yılbaşına sayılı günler kala Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan merdivenaltı gıda uyarısı geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, indirimli ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Covid-19 salgını sonrasında artan ürün fiyatlarının merdiven altı üretim yapan fırsatçıları ortaya çıkardığına dikkati çekti.

YENİ GİBİ RAFLARA KOYULUYOR

Son kullanma tarihi yaklaşan, bozulma aşamasında olan bazı ürünlerin yeni ürün gibi raflara konulup indirimli fiyatlardan satıldığını vurgulayan Palandöken, "Vatandaşın uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş ürünlerin artmasına neden olurken sahtekarların da ekmeğine yağ sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yılbaşında vatandaşların merdiven altı üretime karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle kilogram fiyatı yüksek olan işlenmiş et, süt ve süt ürünleri ile kuru yemişlerde tarihi geçmiş ya da bozulmaya yüz tutmuş ürünlerin indirimli olarak satışa sunulduğunu aktardı.

Üretim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu ürünlerin piyasada belli bir fiyatının olduğunu belirten Palandöken, "Vatandaşlarımız gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durumları yetkililere bildirmekten çekinmemeli" dedi.