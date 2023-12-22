Tesla’dan bir geri çağırma kararı daha: On binlerce araç etkilenecek

Elektrikli araç üreticisi Tesla, binlerce aracını geri çağırdı. Şirket, çarpışma sırasında kabin kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle 120 bin 423 aracı geri çağırdığını bildirdi.

Tesla’dan bir geri çağırma kararı daha: On binlerce araç etkilenecek

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisinin sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınladığını açıkladı.

Geri çağırma kararından ABD'deki 2021-2023 yılların üretilen Model S ve Model X araçları etkilenecek.

Tesla, geçen hafta da 2 milyondan fazla aracı geri çağırma kararı almıştı. Bu karar, şirketin bugüne kadarki en büyük geri çağırma işlemi olarak kaydedilmişti. Kararın autopilot gelişmiş sürücü destek sisteminden kaynaklandığı ifade edilmişti.

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