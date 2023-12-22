Tesla’dan bir geri çağırma kararı daha: On binlerce araç etkilenecek

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisinin sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınladığını açıkladı.



Geri çağırma kararından ABD'deki 2021-2023 yılların üretilen Model S ve Model X araçları etkilenecek.



Tesla, geçen hafta da 2 milyondan fazla aracı geri çağırma kararı almıştı. Bu karar, şirketin bugüne kadarki en büyük geri çağırma işlemi olarak kaydedilmişti. Kararın autopilot gelişmiş sürücü destek sisteminden kaynaklandığı ifade edilmişti.