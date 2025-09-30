Teslim Abdal Sultan Türbesi tepkilerin ardından temizlendi

Pamukkale sınırları içindeki Cankurtaran Mahallesi’nde bulunan Teslim Abdal Türbesi, aynı zamanda "Ceddin deden, neslin baban; hep kahraman Türk milleti" sözleriyle bilinen ünlü Mehter Marşı’nın yazarı olduğu rivayet edilen Teslim Abdal Sultan’a ait olması sebebiyle büyük bir manevi öneme sahip.

Dua etmek ve manevi huzura ermek isteyenlerin durak noktası olan Teslim Abdal Türbesinin çatısının neredeyse göçme aşamasına gelmesi ve duvarlarında da derin çatlaklar oluşması, ziyaretçiler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş olmasına rağmen sıvaları dökülmeye başlayan türbe ve içerisinde bulunduğu Çukurköy Höyüğünün otların arasında kalması ve yollarının neredeyse kapanacak hale gelmesi tepkilere yol açtı.



Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerin ardından geçtiğimiz günlerde Teslim Abdal Türbesi’ni ziyaret ederek, bakımsız kalan çevre için gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü veren Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, bu sözünü kısa sürede yerine getirdi. Pamukkale Belediyesi ekipleri, türbenin çevresinde detaylı bir peyzaj düzenlemesi ve genel temizlik çalışması yaparak mekanı ziyaretçilere yakışır, manevi atmosferine uygun bir hale getirdi. Bu çalışma ile tarihi şahsiyetin anısı yaşatılırken, bölgenin kültürel turizmine de katkı sağlanması hedefleniyor.