Teslim aldığı klasik araçla kaza yaptı
Bir restoranda çalışan vale, teslim aldığı klasik araçla geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki başka bir araca çarptı.
İstanbul Beşiktaş'ta Kuruçeşme’de klasik aracın sahibi caddede bulunan bir restorana geldi.
Burada aracı teslim alan vale, otomobille hızla geri manevra yapmaya başladı.
ANİDEN YOLA SAVRULDU
Direksiyon hakimiyetini kaybeden vale, aniden yola savruldu.
Klasik araçla kaza
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Park halindeki başka bir otomobile çarpan klasik araçta maddi hasar meydana geldi.
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