Teslim aldığı klasik araçla kaza yaptı

Bir restoranda çalışan vale, teslim aldığı klasik araçla geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki başka bir araca çarptı.

'ta Kuruçeşme’de klasik aracın sahibi caddede bulunan bir restorana geldi.

Burada aracı teslim alan vale, otomobille hızla geri manevra yapmaya başladı.

ANİDEN YOLA SAVRULDU

Direksiyon hakimiyetini kaybeden vale, aniden yola savruldu.

Teslim aldığı klasik araçla kaza yaptı - 1 Klasik araçla kaza

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Park halindeki başka bir otomobile çarpan klasik araçta maddi hasar meydana geldi.

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