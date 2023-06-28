Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar ve biter? Teşrik tekbirinin anlamı ve okunuşu

Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgiye göre 'teşrik' Arap dilinde 'etleri doğrayıp kurutmak' anlamına geliyor. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında 'eyyam-ı teşrik - teşrik günleri' deniliyor. 'Tekbir' ise Allah'ı yüceltmek anlamına geliyor.

TEŞRİK TEKBİRİ İÇİN KURBAN KESMEK Mİ GEREKİYOR? Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlü. Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkip birer defa.