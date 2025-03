Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı ve Arefe günü ile bağlantılı olarak getirilen özel bir tekbirdir. Müslümanlar, bu tekbirleri belirli vakitlerde getirerek bayramın manevi atmosferini daha da güçlendirirler. Peki, teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? İşte teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı.



TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?



Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).



Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.



Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).



TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU VE ANLAMI



Okunuşu:



“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd”



Anlamı:



“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”