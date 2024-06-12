Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? 2024 teşrik tekbirleri tarihi

Zilhicce ayı kısa süre önce başladı. Bu ayın dokuzuncu günü Kurban Bayramı arefesi olarak kabul ediliyor. Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazında birer defa teşrik tekbiri getirilir. 2024 Kurban Bayramı öncesi teşrik tekbirleri konusu da bir kez daha gündeme geldi. Müslümanlar bayramın ilk gününde sabah namazı ile birlikte teşrik tekbiri getirmeye başlayacak. Peki, teşrik tekbiri ne zaman başlıyor?

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? 2024 teşrik tekbirleri tarihi

Sözlükte “doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak” anlamlarındaki teşrik, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere "teşrik tekbirleri", tekbirlerin alındığı günlere “teşrik günleri” denilir.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

“Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı.

Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılında , 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kırklareli'de binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü

Kırklareli'de binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü

TMO silolarındaki patlamayla ilgili dava başladı

TMO silolarındaki patlamayla ilgili dava başladı

Tartıştıkları kişilere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Tartıştıkları kişilere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Lise mezuniyetinde kız öğrenciler "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle törene alınmadı

Lise mezuniyetinde kız öğrenciler "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle törene alınmadı

Arife günü oruç tutulur mu? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

Arife günü oruç tutulur mu? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...