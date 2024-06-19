Teşrik tekbirleri ne zaman biter? Diyanet'e göre teşrik tekbiri vakitleri

Teşrik tekbirlerinin ne zaman biteceği, Kurban Bayramı vesilesiyle merak edilenler arasında yer alıyor. Arefe gününden itibaren başlayan teşrik tekbirlerinin biteceği tarihle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmış açıklamalar yer alıyor. Peki, teşrik tekbirleri ne zaman biter?

Teşrik tekbirleri ne zaman biter? Diyanet'e göre teşrik tekbiri vakitleri

“Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı.

Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BİTER?

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

Buna göre; 'nın son günü olan 19 Haziran'da teşrik tekbirleri sona erecek.

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