Test sürüşü bahanesiyle hırsızlık

Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Adana Adliyesi'nin otoparkında kendisini adliyede görevli polis memuru olarak tanıtan Murat A., internet sitesinde motosikletini satışa çıkaran Alican Y. ile buluşmak için anlaştı.

Adliyenin otoparkında Alican Y. ile pazarlık yapan Murat A., fiyatta anlaştıklarını söyleyip, test sürüşü yapmak için motosiklete binerek uzaklaştı. Bir süre otoparkta bekleyen Alican Y., şüphelinin geri dönmemesi üzerine motosikletinin çalındığını fark etti.

Şüphelinin Alican Y. ile sohbet edip yürüdüğü ve çaldığı motosikletle gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.