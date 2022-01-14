Donanmaya yerli istihbarat gemisi: TCG Ufuk göreve başladı

Kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete başladı.



Törende bir konuşma yapan Erdoğan, savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin mesajlar verdi. "Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum" diyen Erdoğan, Ufuk Korveti sayesinde Türkiye'nin kara ve havada olduğu gibi denizlerde de gücünün artacağını söyledi.HABERE GİT



2019'DA DENİZE İNDİ

MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.



99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Deniz Kuvvetleri filosuna katılacak Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.

SİSTEM DONANIMLARI ASELSAN'DAN



STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.



Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

45 GÜN KESİNTİSİZ SEYİR



Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.



Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak.