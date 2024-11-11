Testereye elini kaptırdı: Serçe parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ahşap kesimi yaparken elini testereye kaptıran 19 yaşındaki İbrahim Y.'nin parmağı koptu.

Testereye elini kaptırdı: Serçe parmağı koptu

'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi’ndeki bir mobilya fabrikasında İbrahim Y. (19), ahşap kesimi yaptığı sırada elini tezgah testereye kaptırdı.

Sağ elinin serçe parmağı kopan işçi, özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından, kopan parmağı dikilmek üzere, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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