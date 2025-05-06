Testler başarıyla tamamlandı: Yerli kalp-akciğer makinesi 2026'da hizmette

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, ASELSAN ile geliştirdikleri kalp-akciğer makinesinin gelecek yıldan itibaren Türkiye'deki hastanelerde kullanılacağını bildirdi. Kervan, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde TÜSEB ile ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen, açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanan ve ilk testleri başarıyla tamamlanan yerli kalp-akciğer makinesinin tanıtım toplantısında konuştu. ASELSAN ile kalp-akciğer makinesinin geliştirilmesi için 2020'de bir fikir birliği oluştuğunu anlatan Kervan, şunları kaydetti: "ASELSAN'daki mühendis arkadaşlarımız bizim ameliyathanelerimize geldiler. Açık kalp cerrahisi yapılan ameliyathanelerin her birini tek tek gezdiler. Bu makineyi kullanan ve açık kalp cerrahisi yapan kalp cerrahlarıyla birlikte istişareler yaptılar. Önce iyi bir fizibilite çalışması gerekiyordu. Bu fizibilite çalışmasından sonra ASELSAN'daki mühendis arkadaşlarımız, bizim klinisyen hekimlerin önerileri doğrultusunda çalışmaya ve ürünün oluşturulması kısmına başladı."

Cihazın laboratuvar çalışmalarının Bilkent Şehir Hastanesinde yapıldığını aktaran Kervan, "ASELSAN ile yaptığımız kalp-akciğer makinesinin sonuçları diğer cihazlardan daha da iyi çıktı." dedi.



Kervan, ASELSAN'ın geliştirdiği cihazın hayvan çalışmalarına başlanmadan, dizaynı, yapılış teknolojisiyle 3 ödül kazandığını bildirdi.



"AMELİYATLARIN YÜZDE 95'İNİ YAPAMAYIZ"



TÜSEB'in İstanbul'daki hayvan laboratuvarlarındaki çalışmaların çok başarılı geçtiğini vurgulayan Kervan, "Bu başarının çıkmasıyla birlikte bir sonraki adım kalp-akciğer makinesinin klinik çalışmalarda kullanılması. Bu cihaz bizim için hem kıymetli hem de çok stratejik bir ürün. Kalp-akciğer makinesi olmazsa, bugün açık kalp ameliyatlarını yapamayız. Ülkemizde yılda yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatı yapılıyor. Eğer bu cihaz olmaz ise bu ameliyatların yüzde 95'ini yapamayız." bilgilerini verdi.



Türkiye'de yaklaşık 300 civarında açık kalp ameliyatı yapan merkez olduğunu belirten Kervan, şöyle devam etti:



"Her birinin yaklaşık 2 ile 4 arasında ameliyathane sayıları var. Her bir ameliyathanede bu cihazlar kullanılıyor. Umut ediyoruz ki 2026 yılında ASELSAN ile birlikte geliştirdiğimiz kalp-akciğer makinesini kendi ameliyathanelerimizde, Türkiye'deki hastanelerde kullanacağız. Yeni teknolojiyle birlikte eminiz ki uluslararası rekabet gücü yüksek olan bir cihazı geliştirmiş olduk. Önümüzdeki yıllarda bizim kalp-akciğer makinesinin ismini çok daha fazla duyacaksınız. Açık kalp ameliyatları devam ettiği sürece bu cihazın, günümüz teknolojilerini, yapay zeka sistemlerini kullanarak yeni jenerasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Şu aşamada yeni bir jenerasyon çalışmasını da ASELSAN'daki mühendis arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz, dünyada sağlık teknolojisi nereye gidiyorsa, TÜSEB'de o teknolojiyle birlikte takip ediyor olacak. Bizler geleceğin teknolojisini dizayn eden, üreten bir kurumuz. O hedef doğrultusunda devam edeceğiz."