"Testo Taylan" Taylan Özgüç Danyıldız'a gözaltı

Sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkiinde ailesinin kaldığı eve gitti.

İddiaya göre burada komşuları olan 14 yaşındaki bir çocuğun kendisini rahatsız etmesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Çocuğun ailesi Danyıldız hakkında çocuklarını dövdüğü iddiası ile şikayetçi oldu.

Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne götürülen Danyıldız, ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Taylan Özgüç Danyıldız’ın ifadesinde; Körfez’de bulunan evlerine geldiğini bu sırada komşularının sürekli rahatsız ettiğini, küfür ve hakaret içeren konuşmalar yaptığını, tartışmada sinirlerine hakim olamadığını söylediği iddia edildi.

