Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı

İstanbul Kağıthane'de maskeli üç şüpheli kuyumcunun önüne geldi.

Şüphelilerden biri burada uzun namlulu otomatik silahla işyerine ateş ettikten sonra kaçtı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Devam eden çalışmalarda kamera görüntülerinde geriye dönük inceleme yapan polis, motosikletli iki şüphelinin yakın bir noktada motosikletten indiklerini ve olay yerine yürüyerek geldiklerini belirledi.

Olay sırasında bir şüphelinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda motosikleti süren şüphelinin Şiyar Ege Ö. (16), olayı gerçekleştiren şüphelinin Gürkan S. (18), motosikleti olayda kullanılmak üzere şüphelileri teslim eden kişinin ise Kayra Y. (18) olduğu belirlendi.

