Tetikçi tutup eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı
Kuyumculuk yapan kadının işyeri, üç ayda üç kez kurşunlanırken, olayla ilgili 8 kişi tutuklandı. Saldırı talimatını ise boşanma aşamasında olduğu eşinin verdiği ortaya çıktı.
İstanbul Kağıthane'de maskeli üç şüpheli kuyumcunun önüne geldi.
Şüphelilerden biri burada uzun namlulu otomatik silahla işyerine ateş ettikten sonra kaçtı.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Devam eden çalışmalarda kamera görüntülerinde geriye dönük inceleme yapan polis, motosikletli iki şüphelinin yakın bir noktada motosikletten indiklerini ve olay yerine yürüyerek geldiklerini belirledi.
Olay sırasında bir şüphelinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi.
Devam eden çalışmalarda motosikleti süren şüphelinin Şiyar Ege Ö. (16), olayı gerçekleştiren şüphelinin Gürkan S. (18), motosikleti olayda kullanılmak üzere şüphelileri teslim eden kişinin ise Kayra Y. (18) olduğu belirlendi.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayra Y.’nin evine operasyon düzenledi.
Üç şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda ise uzun namlulu otomatik silah, 5 adet fişek, olayda kullanılan maske ve kıyafetler ele geçirildi.
Gözaltına alınan üç şüpheli ele geçirilenlerle emniyete götürüldü.
İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan ve poliste toplamda 11 suç olduğu ortaya çıkan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TETİKÇİ TUTUP EŞİNİN İŞ YERİNİ KURŞUNLATTI
Öte yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda iki kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı.
Saldırı talimatını veren eşin ise yurtdışında olduğu bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilerin saldırı anlarını cep telefonuna kaydettirdiği de ortaya çıktı.
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