"Tetikçi temin etme ve suç örgütlerini övücü" paylaşımlar yapanlara operasyon. 258 gözaltı

Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları saptandı. Ayrıca, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri, sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.