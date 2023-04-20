Tevekkül nedir, ne demek? Tevekkül kelimesinin anlamı ne?

Tevekkül kelimesinin ne demek olduğu, Ramazan Bayramı arefesinde birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. İslam dininde kullanılan bir terim olan tevekkülün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, tevekkül nedir, ne demek? Tevekkül kelimesinin anlamı ne?

Tevekkül nedir, ne demek? Tevekkül kelimesinin anlamı ne?

Tevekkül, Allah'a veya "Onun planlarına güvenmeye" dayalı teslimiyeti anlatan İslami bir terimdir.

Bir başka anlatım ile; bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alarak; elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah'a bağlanıp ona güvenmek, sonucu Allah'tan beklemek anlamına gelmektedir.

Kuran'da 38 yerde tevekkül kelimesi kullanılmıştır.

Ömer bin Hattab tarafından aktarıldığı rivayet edilen hadise göre “Eğer siz Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler.”

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