Teyzesini bıçaklayarak öldürüp eşini yaralayan şüpheli kaçarken ambulans istedi

Tekirdağ'da teyzesini 12 yerinden bıçaklayarak öldürüp eşini yaralayan koca, kaçarken ambulans istedi.



Olay, Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'ta meydana geldi. Almanya'da yaşayan Adviye Özgür(73), iddiaya göre, fabrikada çalışan yeğeni Ferdi Ç.'ye yatırım yapması için bir süre önce para gönderdi. Özgür, geçen hafta ise yatırımı yerinde görmek üzere Çorlu'ya geldi.

Bugün yeğenine yaptığı yatırımı soran Özgür, olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı. Ferdi Ç., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla teyzesine saldırdı.

EŞİNİ DE YARALADI

Teyzesini 12 yerinden bıçaklayan Ferdi Ç., kendisine engel olmak isteyen Azerbaycanlı eşi Aynur H.'yi de yaralayarak evden çıktı.



12 yerinden bıçaklanan Adviye Özgür hayatını kaybetti

AMBULANS GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ



Kaçarken akrabalarını arayan Ferdi Ç., olayı anlattıktan sonra eve ambulans gönderilmesini istedi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Adviye Özgür'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



Aynur H. ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Adviye Özgür'ün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu. Polis, Ferdi Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



VİDEO: İŞTE ÇOCUK HASTANESİNDE BOMBARDIMAN SONRASI YAŞANANLAR