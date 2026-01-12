Teyzesini öldürüp evi yakan kadın tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıkmış ve evde yapılan incelemede Binnaz Eriş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.



İlk tespitlerde cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla evde yangın çıkarıldığı değerlendirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalarda çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda Binnaz Eriş’i öldürdüğü belirlenen kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyede mahkemeye çıkarılan İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.