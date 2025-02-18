Tezgah sahiplenme kavgası emniyette bitti
İzmir'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 7 kişi silah ve bıçakla yaralandı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bornova ilçesindeki Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde 9 Şubat'ta iki grup arasında tezgah sahiplenme meselesi nedeniyle çıkan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayda yaralanan 2 şüphelinin ise hastanelerdeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada M.A. (31), M.A. (41), Y.A. (44), A.B. (30) ve K.B. (33) silahla, C.V. (41) ile F.V. (48) ise bıçakla yaralanmıştı.
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