Tezgahın gözdesi hamsi

Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi.

Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan istavrit yerini hamsiye bırakırken başta mezgit olmak üzere somon, levrek, çupra, barbun ve az avlanan palamut da tezgahları süsleyen diğer balıkların arasına girdi.





HAMSİNİN KİLOSU NE KADAR?

Trabzon Balıkçılar Hali’nde hamsinin kilosu 100-150, istavritin 100, mezgidin 250, levrek 300, çupra 350 liradan satışa sunulurken az avlanan palamudun fiyatı ise 250-500 lira arasında değişiyor.

Vatandaşlar ise tercihlerini en çok hamsiden yana kullanıyor.