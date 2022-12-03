Tezgahlarda palamutun yerini çinekop ve hamsi aldı

Balık tezgahlarında çeşit artarken, bolluk azaldı

Tezgahlarda uzun bir süredir bol olan palamut, yerini hamsi ve çinekop gibi küçük balıklara bıraktı. Son günlerde Marmara’da görülen fırtınalı hava, balık fiyatlarını artırdı. Tezgahlarda bolluk görülmese de çeşitlerin çok olduğu dikkat çekti.

Hamsi 100 liradan, çinekop 120 liradan, istavrit 100 liradan, palamut 90 liradan, çupra ve levrek ise 200 liradan satılıyor.

"PALAMUT SEZONU BİTTİ ETKİSİ HALA GEÇMEDİ"

Palamut sezonunun bittiğini belirten balıkçı Şafak Gün, palamutun yerini küçük balıklara bıraktığını ifade etti.

Palamutun bol olması bütün balıkları pahalandırdığını söyleyen Gün, "Palamut dönemi bitti ama küçük balıklardaki etkisi devam ediyor. Küçük balıklar halen pahalı. Tezgahlara bakarsanız hamsi, istavrit, çinekop ve barbunu görürsünüz. Tam bu balıkların zamanı ama palamutun etkisi halen devam ediyor" dedi.

"Hamsinin kilosu 100 lira, palamutun tanesi 30 liradan 90 liraya yükseldi. Barbun 250 lira. İstavrit 100 lira. Çinekop balığı 100-120 lira arası. Deniz levreği 200 lira. Deniz çuprası 200 lira" olarak balıkların fiyatlarını açıklayan Gün, balıkların hala pahalı olduğunu söyledi.



"ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR HAMSİ VE ÇİNEKOP BOLLUĞU OLACAK"

Havaların sert geçmesinden dolayı teknelerin açılamadığını belirten balıkçı Halil İbrahim Kaya, "Birinci aya kadar çinekop, birinci aydan sonra da hamsi bolluğu bekliyoruz. Şu an bu balıklar palamut nedeniyle pahalı" dedi.

Hava şartlarından dolayı balıkçı teknelerinin denize açılamadığını dile getiren Kaya, haftaya teknelerin açılması durumunda fiyatların düşeceğini ve çinekopta bolluk olacağını ifade etti