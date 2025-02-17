Tezgahta balık fiyatları: Kilogramı 120 ila 200 liradan satılıyor

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, son günlerde özellikle İğneada açıklarında başta hamsi olmak üzere bol miktarda avcılık yapıldığını söyledi.



Karadeniz, tezgahlarda mezgitin kilogram fiyatının 200, barbunun 200, sarganın 300, istavritin 100 ve hamsinin de boyutuna göre 120 ila 200 liradan satışa sunulduğunu belirtti.



Beklentilerinin üzerinde hamsi avının gerçekleştiğinin altını çizen Karadeniz, fiyatların bu nedenle bir miktar gerilediğine dikkati çekti.



Hamsinin kentte tezgahları süslediğini kaydeden Karadeniz, "Hamsinin en lezzetli olduğu zamanlar. Vatandaşlar hamsi lezzetinden vazgeçmiyor." dedi.



Karadeniz, yurt genelinde ilerleyen günlerde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak balıkçıların bir süre av yapamayabileceğini kaydetti.