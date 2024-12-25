Tezgahta unutulan telefonu böyle çaldı: Hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de bulunan bir markette gerçekleşti. İddiaya göre cep telefonunu reyonun üzerinde unutan market çalışanı daha sonra işine devam ederken, markete gelen bir müşteri telefonu fark etti.

Bir müddet telefona bakan iki kişiden biri sanki kendi telefonuymuş gibi reyonda duran telefonu alarak cebine koydu. Hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerası tarafından işte böyle görüntülendi.