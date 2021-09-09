Tezinde müsilaj sorununu işleyecek olan Nijeryalı öğrenci hayatını kaybetti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Nijeryalı Ademola Stanford Olufemi, yaklaşık 3 senedir Eskişehir’de yaşıyordu.

Gündüzalp Yurdu’nda kaldığı öğrenilen ve yolda yürüdüğü sırada düşerek kafasını çarpan 32 yaşındaki Olufemi, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 24 Ağustos günü hayatını kaybetti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Tıp Fakültesi Morgu’ndan alınan Olufemi’nin cenazesi için arkadaşları ve öğretmenleri Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde dini inancına uygun olarak tören düzenledi.

Çeşitli ilahilerin söylendiği cenaze töreni, yapılan zoom görüşmesi ile Nijerya’ya çevrim içi şekilde anlık olarak aktarıldı.

"MÜSİLAJ SORUNUNU İŞLEYECEKTİ, ÖMRÜ YETERLİ OLMADI"



Hayatını kaybeden öğrencisinin tez konusu olarak denizlerde görülen müsilaj sorununu seçtiğini belirten ESOGÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Macid Nurbaş, “Öğrencim 3 senedir Türkiye'de yaşıyordu. Tez çalışması yapıyordu. Duyarlı bir arkadaştı. Müsilaj sorunu hakkında çalışma yapmak istedi. Ama maalesef ömrü kısa geldi" dedi.



Öğrencisinin yolda yürürken beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Nurbaş, geçirdiği ameliyattan bir hafta sonra kalbinin durduğunu belirtti.



Anne ve babasının hayatta olmadığı öğrenilen Olufemi’nin cenazesi, gerçekleştirilen törenin ardından Nijerya’daki üvey ağabeyinin isteği üzerine Eskişehir’deki Asri Mezarlık’ta Hristiyan vatandaşlar için ayrılan bölüme defnedildi.