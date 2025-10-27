TFF Başkanından çarpıcı açıklama: "Aktif 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:



"Temiz ve ahlaklı Türk futboluna hakem arkadaşlarımızdan başladık. 500 aktif hakemimizde 371'nşn bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilip gerekli cezaları alacaklar.”