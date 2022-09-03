TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili Cüneyt U. ve Oğuz G. ile irtibatlı oldukları öğrenilen iki kişi daha gözaltına alınmıştı

4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Birden fazla sabıkası olan şüphelilerden birinin 18 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.