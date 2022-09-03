TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Birden fazla sabıkası olan şüphelilerden birinin 18 ayrı suçtan kaydı var.

Haberler - NTV Haber 03.09.2022 - 12:10

TFF binasına silahlı saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi.

Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili Cüneyt U. ve Oğuz G. ile irtibatlı oldukları öğrenilen iki kişi daha gözaltına alınmıştı 

4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Birden fazla sabıkası olan şüphelilerden birinin 18 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...