TFF çalışanının feci ölümü. Aracı 12 takla attı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF ) Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yapan Ebubekir Uçar, geçirdiği trafik kazasına yaşamını yitirdi.

Kaza, 17 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Acarlar Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Ebubekir Uçar'ın makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil , aynı istikamette seyreden hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobil sürücüsü Ebubekir Uçar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uçar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Ebubekir Uçar, 18 Ağustos'ta Pendik Koca Sinan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARACI 12 TAKLA ATTI

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Ebubekir Uçar idaresindeki otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazada Uçar'ın kullandığı otomobilin 12 kez takla attığı görüldü.