TFF saldırısındaki silah için dalgıç polisler iş başında

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına silahlı saldırıda bulunulmasının ardından olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, şimdiyse saldırıda kullanılan silah aranıyor.

Haberler - DHA 02.09.2022 - 13:08

TFF saldırısındaki silah için dalgıç polisler iş başında

Daldıç polisler, TFF binasına saldırıda kullanılan silah için arama çalışması yapıyor. 

Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada dün saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu.

TFF saldırısındaki silah için dalgıç polisler iş başında - 1

5 KURŞUN İSABET ETTİ

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet ettiği ifade edildi.

TFF saldırısındaki silah için dalgıç polisler iş başında - 2

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.O ve O.G. gözaltına alındı.

TFF saldırısındaki silah için dalgıç polisler iş başında - 3

DALGIÇ POLİSLER İŞ BAŞINDA

Bugün olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler saldırıda kullanılan silahı bulmak için sazlık alanda ve derede aramalar yaptı.

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