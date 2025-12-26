TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı. Ali Palabıyık da listede

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbola bahis oynadığı tespit edilen hakemler açıklandı.

Bu isimler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Listede Süper Lig hakemi Ali Palabıyık da yer aldı. Diğer isimler ise şöyle; Ali Tuna, Alper Oran, Berkay Daban, Erhan Kutlu, Halit Karacabay, Okan Akbal, Sedat Etik, Yusuf Bozdoğan.