TFF'den milli maç için çağrı: Gelirler Gazze için bağışlanacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki 4’üncü maçında yarın 21.45’te Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı konuk edecek. Ay-yıldızlıların yarınki maçı öncesinde TFF, önemli bir konuya dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Karşılaşma öncesinde 17 Gazzeli çocuk, futbolcularla birlikte seremoniye çıkacak. Ayrıca 50 Gazzeli vatandaş da TFF’nin davetlisi olarak Gürcistan mücadelesini tribünden takip edecek.



Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, taraftarlar, Gazze'ye ve milli takıma destek için mücadeleye davet edildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak ay-yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.