THAAD bataryası nedir, ne için kullanılır? THAAD kullanım amaçları

Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (İngilizce: Terminal High Altitude Area Defense) veya kısaca THAAD bataryası, kısa, orta ve orta menzilli balistik füzeleri, uçuşlarının son aşamasında tespit edip yok etmek için tasarlanmış bir savunma sistemidir. Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen THAAD sistemi genel olarak Scud ve benzeri KMBF'ler için bir ara çözüm olarak envantere girmiş olsa da, daha gelişmiş ve uzun menzilli kıtalararası balistik füzelere karşı da kısmen savunma yeteneğine sahiptir. Yüksek irtifa hedefleme ve ileri radar teknolojisi kullanarak gelen tehditleri izler ve müdahale eder.



THAAD, aşağıdaki amaçlar için kullanılır:



Balistik Füze Savunması: THAAD, düşman balistik füzelerini, özellikle de kısa ve orta menzilli olanları, fırlatıldıktan sonra yok etmek için tasarlanmıştır.



Yüksek İrtifa İlgili Savunma: Sistem, balistik füzelerin uçuşunun son aşamasında, yüksek irtifada hedef alarak etkili bir savunma sağlar.



Hedef Tespiti ve Takibi: THAAD, gelişmiş radar sistemleri kullanarak tehditleri tespit eder ve izler.



Askeri Strateji: Bir ülkenin savunma kabiliyetini artırarak, potansiyel tehditlere karşı caydırıcı bir etki yaratır.



Bu nedenle, THAAD, özellikle bölgesel güvenlik endişeleri olan ülkelerde önemli bir savunma aracı olarak değerlendirilmektedir.