The Beatles üyesinin kayıp bas gitarı bulundu

McCartney’nin internet sitesinde ise "Geçen sene başlayan arayışlar sonucunda Paul’un 1972'de çalınan 1961 yapımı Höfner 500/1 bas gitarı, geri alınmıştır. Gitar, Höfner tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Paul, arama kampanyasına ortak olan herkese minnettar" ifadeleri yer aldı.



Gitar son olarak The Beatles'ın son albümü Let It Be'yi kaydettiği dönemde görülmüştü. Paul McCartney’nin 1961’de 30 sterlin değerinde olan Höfner bas gitarının bugünkü değerinin yaklaşık 800 sterlin olduğu tahmin ediliyor.