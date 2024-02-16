The Beatles üyesinin kayıp bas gitarı bulundu

İngiliz müzik grubu The Beatles'ın üyesi Paul McCartney'nin kayıp gitarı ortaya çıktı. Kayıp Bas Projesi (Lost Bass Project) adlı bir internet sitesinin başlattığı aramalar son buldu.
Ruaidhri Guest adındaki öğrenci, sosyal medyada kayıp Höfner bas gitarın fotoğrafını paylaşarak gündem oldu. Ruaidhri Guest, orijinal Höfner bas gitarın kendisine miras kaldığını söyledi ve gitarın sahibine teslim edildiğini ifade etti.
To my friends and family I inherited this item which has been returned to Paul McCartney. Share the news. pic.twitter.com/BlKP4L2ELP— Rassilon Productions (Ruaidhri Guest) (@RassilonP) February 13, 2024
McCartney’nin internet sitesinde ise "Geçen sene başlayan arayışlar sonucunda Paul’un 1972'de çalınan 1961 yapımı Höfner 500/1 bas gitarı, geri alınmıştır. Gitar, Höfner tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Paul, arama kampanyasına ortak olan herkese minnettar" ifadeleri yer aldı.
Gitar son olarak The Beatles'ın son albümü Let It Be'yi kaydettiği dönemde görülmüştü. Paul McCartney’nin 1961’de 30 sterlin değerinde olan Höfner bas gitarının bugünkü değerinin yaklaşık 800 sterlin olduğu tahmin ediliyor.
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