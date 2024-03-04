The Last of Us'ın 2. Sezon kadrosu açıklandı: Dört yeni oyuncu dahil oldu

Boşrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in rol aldığı aynı adlı oyundan uyarlanan HBO uyarlaması dizi "The Last of Us"ın ikinci sezonuna yeni ismler dahil oldu.



İlk sezonu çok beğenilen dizinin merakla beklenen 2. Sezonuna dört yeni oyuncu eklendi. 2025’te ekranlara gelmesi beklenen dizinin ikinci sezonuna Top Gun: Maverick rol alan Danny Ramirez , Boru Hattı Nasıl Patlatılır filminden Ariela Barer, Netflix'in sevilen dizisi You'da Marienne karakterini canlandırıan Tati Gabrielle ve Riverdale'de rol alan Spencer Lord dahil oldu.



İKİNCİ SEZON İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR



İkinci sezonu büyük bir heyecanla beklenen ve Hollywood’daki grev nedeniyle geciken "The Last of Us" dizisinin çekimlerinin 2024 yılının başlarında başlayacağını açıklanmıştı.



"The Last of Us" yeni sezonun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.



"ÜÇÜNCÜ SEZONUN OLACAĞININ GARANTİSİ YOK"



Öte yandan HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, daha önce verdiği bir röportajda dizinin 3. sezonuyla ilgili, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" demişti.

