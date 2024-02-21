The Office dizisi oyuncularından Ewen MacIntosh hayatını kaybetti

Komedyen ve aktör Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti. MacIntosh, son olarak 2017 tarihli Britanya yapımı romantik komedi Finding Fatimah'da oynamıştı.



MacIntosh'un ölüm nedeni henüz doğrulanmadı. Hastanede tedavi gören MacIntosh, bazı sağlık sorunları yaşıyordu.

Ewen MacIntosh kimdir?

MacIntosh, Merionethshire'da 25 Aralık 1973 tarihinde doğdu. Derbyshire'daki Repton Okulu'nda eğitim gördü ve Edinburgh Üniversitesi'nde dilbilim okudu. Üniversitedeyken Edinburgh Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ve The Improverts'ta aktif olarak yer aldı.



MacIntosh ayrıca çeşitli müzik programları sundu .2022 yılında After Life'ın üçüncü ve son serisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.