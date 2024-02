The Spinners grubunun üyesi Henry Fambrough hayatını kaybetti

"Love Don't Love Nobody" ve "I’ll Be Around" gibi şarkılarla tanınan The Spinners grubunun hayatta kalan son üyesi Henry Fambrough yaşamını yitirdi. 85 yaşında hayatını kaybeden müzisyenin Kuzey Virginia'daki evinde öldüğü açıklandı.



Doğal sebeplerden öldüğü belirtilen müzisyen, 1938 yılında Detroit'de doğdu. The Spinners grubu, 1970'li yıllarda R&B ve Pop listelerinde zirveye çıktı.

Grubun ünlü şarkıları arasında “I’ll Be Around” “Could It Be I’m Falling in Love” “One of a Kind (Love Affair)” “Then Came You” “Games People Play” “The Rubberband Man” ve “Working My Way Back to You” yer alıyor.