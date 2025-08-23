THK'nın ateş kuşları için yeni plan
Yaz boyu meydana gelen yangınlarda ormanlarımızı kaybederken en çok tartışılan konulardan biri Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının operasyonlara neden katılmadığı oldu. Söz konusu uçaklar için yeni bir plan gündemde. Türk Hava Kurumu'nun uçakları bir devlet kurumuna satılacak ve bu yolla teknik eksiklikler giderilecek. (Haber: Ahmet Örsoğlu / Kamera: Burak Akcan)
Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarının yangın söndürme operasyonlarına neden katılmadıkları çok soruldu, çok tartışıldı.
Şimdi bu uçaklar için yeni bir sayfa açılmak üzere.
Uçaklar teknik eksiklerin giderilmesi için bu yönde kapasite sahibi bir devlet kurumuna satılacak.
MEVCUT 8 UÇAKTAN 5'İ UÇABULUR DURUMDA DEĞİL
Türk Hava Kurumu'nda 8 adet CL215 tipi amfibik yangın söndürme uçağı var.
Ancak uçaklardan 5'i uçabilir durumda değil.
3 uçağınsa uçuş testleri ve bakımları devam ediyor.
Yeterli bakımla 2 uçağın yedek parça olarak kullanılabileceği ve böylece uçabilecek uçak sayısının 6'ya çıkartılabileceği ifade ediliyor...
"BAKIM MALİYETLERİ YÜKSEK"
NTV'ye konuşan Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, uçabilir durumdaki 3 uçağın bakım maliyetlerinin yüksek olduğunu söyledi.
"Biz bu seneki ihalede yer alamadık maliyetler nedeniyle ama teklifler geliştirdik. Bizim 8 tane cl215 uçağımız var." diyen Yurtnaç, yeni planı şöyle anlattı: "Bizim buradaki hedefimiz bunu kamu hayatına kazandırmaktı. Bu çalışmalarda da sona gelindi. Önümüzdeki sene içinde orman yangınlarında bu uçakları etkin halde göreceğiz.
"BÜTÇEMİZ YOK"
Bizim bunlara milyon dolarlar harcayacak bütçemiz yok. Bu 3 uçak da, 5 sene içinde bakım yapamazsak elimizde kalacak.
Kamunun eline bu uçakları verdiğimiz taktirde 3 uçak yerine 6 uçakla orman yangınlarında bu ülkede tarih yazmış olacağız."
