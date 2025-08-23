THK'nın ateş kuşları için yeni plan

Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarının yangın söndürme operasyonlarına neden katılmadıkları çok soruldu, çok tartışıldı.

Şimdi bu uçaklar için yeni bir sayfa açılmak üzere.



Uçaklar teknik eksiklerin giderilmesi için bu yönde kapasite sahibi bir devlet kurumuna satılacak.



MEVCUT 8 UÇAKTAN 5'İ UÇABULUR DURUMDA DEĞİL



Türk Hava Kurumu'nda 8 adet CL215 tipi amfibik yangın söndürme uçağı var.



Ancak uçaklardan 5'i uçabilir durumda değil.



3 uçağınsa uçuş testleri ve bakımları devam ediyor.



Yeterli bakımla 2 uçağın yedek parça olarak kullanılabileceği ve böylece uçabilecek uçak sayısının 6'ya çıkartılabileceği ifade ediliyor...



