THK'ya HGK-84 teslimatı

Milli Savunma Bakanlığı ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 3 Şubat 2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlayan HGK-84 Tedariki Projesi kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) iş birliğiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 1'inci parti ürün teslimatı başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında HGK-84A tipinde geliştirilmiş/iyileştirilmiş konfigürasyonda güdüm kiti teslim edildi. Nihai montaj, üretim ve testler, Ankara'da Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İlk teslimatlar kapsamında yapılan kabul testlerinde yüzde 100 başarı kaydedildi.

15 MİL MESAFEDEN ATILABİLİYOR



HGK-84; mevcut güdümsüz MK-84 genel maksat ve nüfuz edici bombaları, güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren bir güdüm kiti.

15 deniz mili mesafeden atılabilen HGK-84 güdüm kiti ile donatılmış bombalar, 10 metrenin altında vuruş hassasiyetine sahip.

Lazer arayıcı başlık ile de kullanılabilen HGK-84 güdüm kitleri, bu konfigürasyonda 3 metrenin altında vuruş hassasiyetine sahip olabiliyor.



ASFAT'ın sosyal medya hesabından, teslimata ilişkin yapılan açıklamada, "Gök vatanın çelik pençelerine HGK-84 desteği. Milli Savunma Bakanlığımız ile ASFAT arasında imzalanan HGK-84 Tedariği Projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle ASFAT tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk teslimatlar başarıyla tamamlandı." denildi.