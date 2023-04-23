Thodex kurucusu Fatih Faruk Özer'in ifadesi ortaya çıktı

Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye iadesi gerçekleşti.

Türkiye'de çok sayıda kişiyi 253 milyon dolar dolandıran Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özer, sabah saatlerinde önce sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Burada raporu alınan Özer daha sonra yeniden emniyete getirildi. Özer evrakları tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

"BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM, KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"



Özer'in Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde 'Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim." dediği öğrenildi.

YAKALANMA VE İADE SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesinde 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.

Söz konusu karar üzerine Özer, 20 Nisan Perşembe günü uçakla İstanbul'a getirilmişti.

